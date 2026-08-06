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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizei stellte hunderte Artikel ohne Nachweis sicher

BPOL-FL: Bundespolizei stellte hunderte Artikel ohne Nachweis sicher
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Ellund (ots)

Heute Morgen gegen 03.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Opel Vivaro mit Anhänger, der zuvor aus Dänemark eingereist war. Der Anhänger war mit großen Gegenständen beladen.

Die Bundespolizisten kontrollierten das Gespann auf dem Autobahnparkplatz Handewitter Forst. Der Fahrer wies sich mit rumänischen Dokumenten aus.

Die Beamten ließen zunächst den Laderaum öffnen und dort kamen hunderte von Artikeln zum Vorschein. Dieses waren beispielsweise 15 Sonnenschirme, 19x Bettdecken und Bettwäsche, 87 Matratzenschoner, aber auch Kosmetika, 18 Elektrogeräte und 85 Brotmesser. (siehe Bild) Insgesamt wurden mehr als 700 Artikel, großteils original verpackt, sichergestellt

Auf Befragen nach der Herkunft der Artikel, die zum Großteil von einem namenhaften Unternehmen stammen, sagte der 32-jährige Rumäne, er hätte diese von einem Mann für 1000,- Euro gekauft hätte. Kaufbelege konnte er nicht vorweisen.

Die Bundespolizisten stellten die Gegenstände präventiv sicher. Sie dürften einen Neuwert von ca. 25.000 Euro haben.

Unter den sichergestellten Artikel befindet sich auch Hundefutter. Sollten die Gegenstände nicht gegen Vorlage von Kaufbelegen abgeholt werden, so wird das Hundefutter den im Juli durch die Bundespolizei festgestellten Huskys im Rahmen der Notverwertung zu Gute kommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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