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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Drei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Flensburg/Harrislee (ots)

Freitagabend gegen 19.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der Grenzkontrollen einen Mann am Grenzübergang in Kupfermühle. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der 46-jährige Syrer mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde verhaftet und ihm der Haftbefehl eröffnet. Nach Zahlung der festgelegten Geldstrafe in Höhe von 981,- Euro konnte er seine Reise fortsetzen.

Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde am Grenzübergang Harrislee ein 34-Jähriger Staatenloser kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Erschleichen von Leistungen. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte wurde er in die JVA eingeliefert.

Im grenzüberschreitenden Einreisezug aus Dänemark wurde ein 46-Jähriger kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn aufgrund eines Verkehrsdeliktes. Er konnte die Geldstrafe zahlen und entging somit einem Gefängnisaufenthalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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