Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Mann läuft mit Handytaschenlampe auf Autobahn

Ellund (ots)

Heute Morgen gegen 03.30 Uhr staunten Bundespolizisten nicht schlecht als sie einen Mann auf dem Standstreifen der Autobahn entdeckten. Dieser war in Richtung Norden unterwegs. Licht für seinen nächtlichen Ausflug spendete lediglich seine Handytaschenlampe.

Die Bundespolizisten hielten sofort bei dem Mann an und holten ihn in den Streifenwagen. Der 48-jährige Däne gab an, nach Arhus zu wollen.

Er wurde über die Lebensgefahr aufgeklärt, in die er sich begeben hatte und wurde an die dänische Polizei in Ellund übergeben.

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