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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Zwei verletzte Polizisten nach Personenkontrolle im Bahnhof

Neumünster (ots)

Dienstagnacht gegen 23.45 Uhr wurden Bundespolizisten von Reisenden und Bahnmitarbeitern angesprochen, dass ein Mann sie angesprochen hatte und eine Waffe kaufen wolle. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Bundespolizisten den Mann auf dem Bahnsteig im Bahnhof Neumünster antreffen.

Während der Personenkontrolle wurde der 24-jährige Deutsche zusehends aggressiv und beleidigte die Beamten fortlaufend. Da er keine Ausweisdokumente mitführte und zum Auffinden von mitgeführten Waffen, wurde er und sein Gepäck durchsucht. Es wurden keine Waffen gefunden.

Der Mann wirkte verwirrt und ging immer weiter Richtung Bahnsteigkante. Um zu verhindern, dass der Mann ins Gleis fällt, griffen die Bundespolizisten zu.

Unverhofft schlug der Mann dann einem Bundespolizisten mit dem Ellenbogen ins Gesicht Dann flüchtete er über die Gleise, konnte aber von einer weiteren Streife auf dem anderen Bahnsteig festgehalten werden. Dabei trat er einem weiteren Beamten gegen das Knie. Da der Mann immer aggressiver wurde mussten ihm Handschellen angelegt werden. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Die beiden Bundespolizisten wurden aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Sie waren nicht mehr dienstfähig.

Die Staatsanwaltschaft Kiel beantragte einen U-Haftbefehl. Nach richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Neumünster wurde der Polizeibekannte in die JVA eingeliefert.

Gegen den 24-Jährigen wurden Strafverfahren wegen tätlichem Angriff, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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