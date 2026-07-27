Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Verlorene Tasche bei der Bundespolizei abholen - per Haftbefehl gesucht

Elmshorn/ Brunsbüttel (ots)

Am 26.07.2026 gegen 18:15 Uhr war auf dem Bundespolizeirevier Brunsbüttel ein 30-jähriger Deutscher erschienen, dessen Tasche in Elmshorn verloren gegangen und durch Bundespolizisten sichergestellt worden war.

Hier wurde er jedoch nicht nur von seiner Tasche erwartet, sondern auch von zwei Haftbefehlen, die gegen ihn bestanden. U.a. wegen wegen Betruges hätte der Mann insgesamt 305 Euro zahlen müssen. Da er den Betrag nicht auftreiben konnte, wurde er zum Antritt einer insgesamt 12-tägigen Haftstrafe in die JVA Itzehoe überstellt.

In die JVA Itzehoe war nur wenige Stunden zuvor gegen 15:00 Uhr ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger eingeliefert worden. Der Mann war zuvor denselben Bundespolizisten im Bahnhof Elmshorn aufgefallen und einer Kontrolle unterzogen worden.

Hierbei kam zum Vorschein, dass der 31-Jährige mit Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gesucht wurde. Da er die geforderten 2500 Euro nicht zahlen konnte, war auch er in die JVA überstellt worden, wo ihn eine 25-tägige Ersatzfreiheitstrafe erwartet.

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