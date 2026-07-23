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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Abgelegte Schienen geklaut - Bundespolizei sucht Zeugen

BPOL-FL: Abgelegte Schienen geklaut - Bundespolizei sucht Zeugen
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Flensburg (ots)

In der Nähe des Fördeparks in Flensburg wurden am Gleis abgelegte Schienen (siehe Bild) und ein sogenannter weißer Bigpack mit Kleinteilen entwendet.

Es handelt sich insgesamt um Stahlteile mit einem Gewicht von 5 t. Die Schienen haben eine Länge von zwei Metern. Die Täter müssen also entsprechende Fahrzeuge (mit Kran oder Radlader) genutzt haben, um die Beute abzutransportieren.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen, Pritschenfahrzeuge oder Klein-LKW zwischen Anfang Juni und Mitte Juli im Bereich des Fördeparks (Zufahrt hinter Brücke Schleswiger Strasse Richtung Wasserwerk) gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise werden an die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461/ 31 32 - 0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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