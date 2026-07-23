Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Wertvolle elektronische Geräte nach Diebstahl wiedergefunden

Niebüll/ Husum (ots)

Ende Juni hatte ein Reisender bei der Polizei zur Anzeige gebracht, dass ihm sein Rucksack in einem Moment der Unachtsamkeit im Bahnhof Niebüll entwendet worden wäre. Die Kopfhörer, das Tablet und das Laptop hätten zusammen beim Kauf einen Wert von 3200 Euro gehabt.

Eine Ortung der Geräte war zum damaligen Zeitpunkt erfolglos verlaufen.

Am gestrigen Tage, dem 22.07.2026 gegen 16:30 Uhr, meldete sich der Geschädigte bei der Bundespolizeiinspektion Flensburg und gab an, dass auf seinem Mobilfunktelefon ein Alarm bzgl. der positiven Ortung seiner Geräte aufgelaufen sei. Demnach hätten sich Tabletcomputer und Laptop in Husum befunden.

Unverzüglich suchten Bundespolizisten aus dem Bundespolizeirevier Bredstedt die Wohnanschrift in Husum auf und konnten hier bei einem 17-Jährigen und seiner 16-Jährigen Begleiterin (deutsche Staatsangehörige) tatsächlich die beiden gestohlenen Gegenstände auffinden.

Diese wurden sichergestellt und werden dem Eigentümer zeitnah wieder ausgehändigt.

Das Auffinden der Kopfhörer bleibt weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

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