Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Hilfeleistung bei alkoholisiertem Mann (4,37 Promille)

Bild-Infos

Download

Neumünster (ots)

Heute Morgen gegen 09.15 Uhr wurden Bundespolizisten von Reisenden auf eine am Boden liegende Person im Bahnhof Neumünster aufmerksam gemacht.

Die Bundespolizisten konnten den Mann auch auf dem Bahnsteig antreffen. Dieser war kaum ansprechbar und konnte sich nicht artikulieren. Die Beamten erkannten in ihm einen Mann, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.

Da sich der Gesundheitszustand des 41-jährigen Deutschen nicht besserte und er desorientiert wirkte, wurde ein Rettungswagen der Feuerwehr Neumünster hinzugerufen.

Eine zwischenzeitlich durchgeführte Atemalkoholkontrolle lieferte Aufschluss über den Hintergrund seines Zustandes. Er hatte so viel Alkohol konsumiert, dass er einen Wert von 4,37 Promille "pustete" (siehe Bild).

Er wurde mit dem Rettungswagen in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell