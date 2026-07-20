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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Korrekturmeldung zu "Bundespolizei stoppt Hundetransporter auf der A7, 19 Huskys in Verwahrung, Haftbefehl vollstreckt"

Handewitt (ots)

Entgegen der Erstmeldung ist es -nicht- zu einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gekommen, für das Fahrzeug bestand gültiger Haftpflichtversicherungsschutz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Thomas Hippler
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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