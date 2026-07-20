BPOL-FL: Korrekturmeldung zu "Bundespolizei stoppt Hundetransporter auf der A7, 19 Huskys in Verwahrung, Haftbefehl vollstreckt"

Flintbek/ Neumünster (ots) - Am 13.07.2026 gegen 19:15 Uhr befand sich eine dreiköpfige Gruppe auf der Fahrt von Kiel nach Neumünster im RE 11283, welche lautstark Musik hörte. Der Zugbegleiter hatte diese bereits mehrfach ohne Erfolg darum gebeten, die Musik leiser zu stellen, woraufhin er die beiden Männer und die Frau von der Fahrt ausschloss und in Flintbek des Zuges verwies. Beim Aussteigen rief einer der beiden ...

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