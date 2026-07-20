Bundespolizeiinspektion Flensburg
BPOL-FL: Korrekturmeldung zu "Bundespolizei stoppt Hundetransporter auf der A7, 19 Huskys in Verwahrung, Haftbefehl vollstreckt"
Handewitt (ots)
Entgegen der Erstmeldung ist es -nicht- zu einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gekommen, für das Fahrzeug bestand gültiger Haftpflichtversicherungsschutz.
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