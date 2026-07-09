Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Handewitt: Wenn es aus dem Auto nach Cannabis riecht...

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Handewitt (ots)

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Flensburg kontrollierte am 09.07.2026 um kurz nach Mitternacht in Handewitt im Bereich der Straße "Ellund-Ost" einen schwarzen VW Golf.

Nachdem der Fahrzeugführer das Fenster geöffnet hatte, konnten die Bundespolizisten bereits deutlich einen typischen Geruch nach Marihuana feststellen, welcher ihnen aus dem Fahrzeuginneren entgegenströmte.

Im Rahmen der Kontrolle stellten sie bei dem Beifahrer, einem 17-jährigen irakischem Staatsangehörigen unter anderem ca. 35 Gramm Cannabisblüten fest. Diese sollten offensichtlich verkauft werden, da darüber hinaus auch eine Feinwaage aufgefunden werden konnte. Als Umverpackung für den einzelnen Verkauf sollten wohl mitgeführte Hundekotbeutel dienen. Ebenfalls zum Vorschein kamen ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät, ein Messer, welches der Jugendliche an einem Band um den Hals trug, sowie ein sog. Einhandmesser aus dem hinteren Fußraum.

Die strafrechtlich relevanten Gegenstände (Foto) wurden allesamt von der Bundespolizei sichergestellt.

Gegen den 17-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz sowie das Waffengesetz eingeleitet.

Da der Fahrzeugführer nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, konnten die Personen im Anschluss ihre Fahrt fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Landespolizei

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