Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Anscheinswaffe im Bahnhof verursacht Polizeieinsatz

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Niebüll (ots)

Freitagabend wurde die Bundespolizei zu einem Vorfall im Bahnhof Niebüll gerufen. Ein Mitbürger hatte drei Männer gesehen, die mit einer Waffe hantieren sollen.

Sofort wurde ein Streifenwagen entsandt und die Bundespolizisten konnte auch drei Männer, auf die die Beschreibung passte, feststellen. Bei der Durchsuchung kamen diverse Messer und ein Multitool mit Axt zum Vorschein (siehe Bild).

Bei einem 23-jährigen Slowaken fanden die Bundespolizisten im Hosenbund eine nicht geladene Anscheinswaffe. Zwischenzeitlich war auch ein Streifenwagen der Polizei Niebüll eingetroffen.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und die drei Männer im Alter von 16 bis 27 Jahren müssen mit Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

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