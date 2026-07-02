Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Nächtlicher Schilderdieb erwischt

Bild-Infos

Download

Harrislee (ots)

Am 02.07.2026 gegen 00:15 Uhr entdeckte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Flensburg im Bereich der Straße "Pattburger Bogen" in Harrislee einen Jugendlichen, der ein Halteverbotsschild mit sich führte. Als die Polizeibeamten den jungen Mann ansprachen, warf dieser das Verkehrszeichen (Foto) in Richtung des Streifenwagens auf den Boden und rannte davon. Ein Bundespolizist nahm fußläufig die Verfolgung auf und lief hinterher. Nach einigen hundert Metern hatte er den geflüchteten Jugendlichen eingeholt und gestoppt.

Der 15-Jährige wurde im Anschluss durch die Polizeibeamten seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Anschließend wurde das Verkehrszeichen wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückgebracht.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet Die weiteren Ermittlungen führt die Landespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell