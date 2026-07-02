PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Nächtlicher Schilderdieb erwischt

BPOL-FL: Nächtlicher Schilderdieb erwischt
  • Bild-Infos
  • Download

Harrislee (ots)

Am 02.07.2026 gegen 00:15 Uhr entdeckte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Flensburg im Bereich der Straße "Pattburger Bogen" in Harrislee einen Jugendlichen, der ein Halteverbotsschild mit sich führte. Als die Polizeibeamten den jungen Mann ansprachen, warf dieser das Verkehrszeichen (Foto) in Richtung des Streifenwagens auf den Boden und rannte davon. Ein Bundespolizist nahm fußläufig die Verfolgung auf und lief hinterher. Nach einigen hundert Metern hatte er den geflüchteten Jugendlichen eingeholt und gestoppt.

Der 15-Jährige wurde im Anschluss durch die Polizeibeamten seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Anschließend wurde das Verkehrszeichen wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückgebracht.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet Die weiteren Ermittlungen führt die Landespolizei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Thomas Hippler
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
Telefon: 0461/ 3132 - 1011
Mobil: 0172/ 4011 278
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren