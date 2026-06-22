Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Kontrolle im BHF NMS; Messer und Drogen gefunden

Neumünster (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 20.06.2026 gegen 19:15 Uhr auf dem Bahnsteig 3 des Neumünsteraner Hauptbahnhofes einen 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Hierbei fanden die Bundespolizisten nicht nur ein sog. Springmesser, sondern stellten im weiteren Verlauf der Kontrolle fest, dass der Mann unter anderem ca. 50g vermutl. Amphetamine dabei hatte. Auch ca. 6g Cannabisblüten konnten aufgefunden werden, zudem zwei Mobilfunktelefone, eine Feinwaage, kleinere und größere Plastikbeutelchen sowie 130 Euro. Sowohl Messer als auch Betäubungsmittel wurden dem 23-Jährigen abgenommen und beschlagnahmt.

Nach Bekanntgabe der Einleitung von zwei Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz wurde der Mann für weiterführende Maßnahmen wie z.B. die einer erkennungsdienstlichen Behandlung anschließend zuständigkeitshalber den Beamten des 1. Polizeireviers Neumünster der Landespolizei Schleswig-Holstein übergeben.

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