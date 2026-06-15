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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS: Kontrolle im Bahnhof, 17 Stangen unversteuerter Zigaretten in Koffer

BPOL-FL: NMS: Kontrolle im Bahnhof, 17 Stangen unversteuerter Zigaretten in Koffer
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Neumünster (ots)

Zivile Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 13.06.2026 gegen 19:45 Uhr einen Mann im Bereich der Gepäckschließfächer im Bahnhof Neumünster.

Im Zuge dieser Kontrolle warfen die Bundespolizisten auch einen Blick auf den Inhalt des mitgeführten Hartschalenkoffers.

Hierbei kamen 17 Stangen Zigaretten zum Vorschein, die alle keine Steuerbanderole trugen (siehe Foto).

Die Beamten stellten die insgesamt 340 Schachteln sicher und übergaben sie Mitarbeitenden des Hauptzollamtes Kiel.

Gegen den 25-jährigen syrischen Staatsangehörigen wurde ein Verfahren wegen Steuerhehlerei eingeleitet. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt zuständigkeitshalber das Hauptzollamt Kiel.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Thomas Hippler
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
Telefon: 0461/ 3132 - 1011
Mobil: 0172/ 4011 278
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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