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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Erneut lösen Schafe im Gleis Polizeieinsatz aus

BPOL-FL: Erneut lösen Schafe im Gleis Polizeieinsatz aus
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Mohrkirch (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15.45 Uhr musste die Flensburger Bundespolizei erneut zu einem Einsatz aufgrund gemeldeter Tiere im Gleis ausrücken. Die Bahnstrecke Flensburg nach Kiel wurde gesperrt und eine Streife entsandt.

Die Streifenwagenbesatzung konnte am Einsatzort bei Mohrkirch auch neun Schafe auf den Bahngleisen feststellen (siehe Bild). Glücklicherweise kam gerade kein Zug. Mit Hilfe des gerufenen Schafhalter konnten die neun Tiere auf eine andere Weide getrieben werden.

Es wurde festgestellt, dass die Einfriedung an einem Solarfeld an der Bahnstrecke nicht in Ordnung war. Der Zaun wurde erstmal notdürftig repariert.

Den 56-jährigen Tierhalter erwartet jetzt eine Anzeige. Die Sperrung der Bahnstrecke konnte um 17.10 Uhr frei gegeben werden.

Erst am Freitag gab des einen Einsatz der Bundespolizei wegen Schafen im Gleis. Auch in dem Fall wurde die Bahnstrecke gesperrt, um vier Schafe aus dem Gefahrenbereich zu holen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang auf die Tierhalterpflichten hin. Der verantwortliche Tierhalter ist, insbesondere in Gleisnähe, für den einwandfreien Zustandes seines Weidezaunes verantwortet. Kommt es zum Ausbruch von Tieren und ggf. Bremsung eines Zuges so könnte ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr (Straftat) vorliegen. Auch könnten Personen im Zug bei einer Bremsung verletzt werden. Der Verantwortliche könnte auch für Zugverspätungen, Zugausfälle in Regress genommen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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