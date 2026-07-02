Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Bönen - Mann durch Schüsse schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0531

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Mittwochnachmittag des 1. Juli kam es gegen 13 Uhr in einem Gebäude an der Bahnhofstraße/Feldstraße in Bönen zu einer Schussabgabe. Dabei wurde ein 45-jähriger Mann aus Hamm schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt flüchten:

- männlich - 170-180 cm groß - 30-40 Jahre alt - sportlich/schlanke Statur - dunkles T-Shirt mit weißem Emblem auf dem Rücken

Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen die etwas beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Kriminalwache des Polizeipräsidiums Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Hinweise für Medienvertreter: Rückfragen zur Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an den Staatsanwalt Henner Kruse unter 0231/926-26122.

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