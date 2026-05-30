Polizei Dortmund

POL-DO: Schussabgabe in der Dortmunder Innenstadt - Drei Personen verletzt, keine Lebensgefahr

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0431

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Dienstagabend (29.0521.15 Uhr) ist es in der Kuckelke in der Dortmunder Innenstadt zu mehreren Schüssen gekommen. Durch die Schüsse wurden insgesamt zwei Personen verletzt. Eine weitere Person wurde aufgrund einer vorangegangenen Körperverletzung verletzt. Lebensgefahr bestand bei keiner der verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen mehreren Personen zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein bislang namentlich noch nicht ermittelter Schütze mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Ein 32-Jähriger wurde dadurch im Arm verletzt. Ein 29-jähriger wurde am Fuß verletzt. Eine Lebensgefahr bestand bei beiden Personen zu keinem Zeitpunkt. Die beiden Verletzten wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Eine beim Polizeipräsidium Dortmund eingerichtete Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, diese dauern an.

Hinweis für Medienschaffende: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie daher bitte an Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer 0172/3752758.

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