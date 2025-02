POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Dortmund: Tausendfach Sicherheit für Kinder mit dem "Plappermaul sicher im Straßenverkehr"

Polizei Dortmund

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Dortmund: Tausendfach Sicherheit für Kinder mit dem "Plappermaul sicher im Straßenverkehr"

Dortmund

Es ist ein kreativer Beitrag zur Verkehrserziehung und Sicherheit der Kleinsten im immer dichter werdenden Straßenverkehr: Der tausendfache Rollout des verkehrspräventiven Kinderbuches "Plappermaul im Straßenverkehr" an Dortmunder Kindertagesstätten hat begonnen. Stadt Dortmund und Polizei Dortmund stellten das Buch, das der Ausfluss eines gemeinsamen Präventionsprojektes ist, am heutigen Montag, 24. Februar, im Rahmen eines Medientermins in der Verkehrspuppenbühne im Westfalenpark vor.

Die Geschichte folgt dem neugierigen Plappermaul, einem sprechenden Nashorn, das Kinder spielerisch auf wichtige Themen der Verkehrssicherheit hinweist. Mit zahlreichen präventiven Botschaften sensibilisiert das Buch die Kleinsten für die Gefahren im Straßenverkehr und gibt gleichzeitig wertvolle Tipps, wie sie sich sicher und umsichtig im Alltag bewegen können. Der Clou: Die Berliner Zeichnerin Jasmin Franik bediente sich hier nicht nur originaler Dortmunder Örtlichkeiten wie der Graf-Konrad-Grundschule oder der Evinger Straße. Gleichzeitig finden auch die "echten" Beamten der Polizei Dortmund wie EPHK Falko Haarhaus (ehemaliger Leiter der Verkehrsinspektion 1) oder der Evinger Bezirksdienstbeamte PHK Jens Weidler in der Geschichte Platz.

Im Rahmen des Projekts werden nicht nur Kinder, sondern auch ihre Eltern direkt angesprochen. Ein zentrales Thema ist dabei die Elterntaxi-Problematik. Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange betont hierzu: "Verkehrserziehung ist nicht nur Aufgabe der Schulen, sondern muss auch zu Hause, in der Familie, täglich praktiziert werden. Eltern sind die ersten Vorbilder im Straßenverkehr. Wir müssen aufzeigen, dass das Mitfahren im Elterntaxi häufig nicht die beste Lösung ist und dass Kinder durch eigenständige Wege und richtige Verhaltensweisen im Straßenverkehr sicherer unterwegs sind. Das Buch soll den Kindern nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Spaß an der Auseinandersetzung mit dem Thema Verkehrssicherheit wecken."

Auch auf die Wichtigkeit von Sichtbarkeit wird im "Plappermaul"-Buch hingewiesen. Reflektoren, helle Kleidung und das Tragen von Warnwesten sind entscheidend, um von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden - besonders bei schlechten Lichtverhältnissen. "Das emotionale Erleben der Gefahren im Straßenverkehr in Form dieses Buchs gefällt mir außerordentlich gut. Die Kinder werden so schon im Kindergarten und in der Grundschule auf die aktive Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet und für die damit zusammenhängenden Gefahren sensibilisiert", sagt Monika Nienaber-Willaredt, die Dezernentin für Schule, Jugend und Familie der Stadt Dortmund.

"Jeder Schritt zählt, um Kinder zu schützen", erklärt Polizeihauptkommissar Jens Weidler, der als Protagonist des Buches die Kinder auf ihrem aufregenden Trip von der Grundschule bis zur Verkehrspuppenbühne begleitet: "Und das Schöne ist, dass die Kinder total lernwillig sind - ob es nun um das richtige Verhalten am Zebrastreifen oder das generelle Überqueren von Straßen geht."

"Mit diesem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr zu erhöhen", so Dezernentin Monika Nienaber-Willaredt weiter. "Wir hoffen, dass die Botschaften von Plappermaul dazu beitragen, dass die Kinder zu umsichtigen, eigenverantwortlichen und selbstständigen Verkehrsteilnehmenden werden."

Das Jugendamt der Stadt Dortmund wird nun in den nächsten Wochen Dortmunder Kindertagestätten mit den kostenlosen Büchern beliefern.

