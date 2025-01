Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugensuche nach Unfallflucht mit Schwerverletztem auf der Derner Straße: Wer hat etwas gesehen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0009

Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Derner Straße in Dortmund am Neujahrsmorgen (1. Januar) um 7:50 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen, die etwas gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 54-jähriger Dortmunder in Begleitung seiner Ehefrau als Fußgänger auf dem Bürgersteig an der Derner Straße. Plötzlich hörte das Paar einen lauten Motor und sah und anschließend ein dunkles Fahrzeug. Dieses fuhr Schlangenlinien, geriet in den Gegenverkehr und fuhr anschließend über den gegenüberliegenden Bürgersteig. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem 54-Jährigen. Dieser stürzte und wurde dadurch schwer verletzt.

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer geben? Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache Scharnhorst unter 0231/132-3621.

