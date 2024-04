Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt auf der A1 bei Schwerte: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Am Freitagabend (5. April 2024) befanden sich zwei bislang unbekannte Personen auf der Autobahnbrücke "Forstweg" bei Schwerte kurz vor dem Westhofener Kreuz der A1 in Fahrtrichtung Bremen. Eine der beiden Personen warf gezielt gegen 18:45 Uhr einen Gegenstand auf das Auto eines 57-jährigen Mannes aus Köln, der in Fahrtrichtung Bremen fuhr. Der Gegenstand traf die Windschutzscheibe im Bereich der Fahrerseite, ohne sie zu durchschlagen. Der Autofahrer konnte unverletzt auf dem Seitenstreifen anhalten.

Der Sachverhalt wurde als ein versuchtes Tötungsdelikt qualifiziert, eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Bei den flüchtigen Tatverdächtigen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um männliche Jugendliche. Einer trug helle Bekleidung. Der zweite Unbekannte war dunkel bekleidet und kleiner als der erste Jugendliche.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/ oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Weitere Presseauskünfte erteilt Staatsanwalt Henner Kruse unter Tel. 0231/926 26 122.

