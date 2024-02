POL-DO: 24.02.2024 Dortmund-Innenstadt Lfd. Nr.: 0202 Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Mordkommission ermittelt Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0198 Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund nahmen einen Autoaufbrecher am Donnerstagabend (22.2.) gegen 17 Uhr in Dortmund-Mitte fest. Der Mann ist den Einsatzkräften kein Unbekannter. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug ein 35-jähriger Mann die Scheibe eines geparkten Autos in der Hövelstraße ein, um dieses zu durchwühlen. Als er ...

