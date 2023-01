Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht vermisste 13-Jährige

Dortmund (ots)

Seit dem 10. Januar 2023 wird die 13-Jährige Jana G. vermisst.

Die Vermisste wurde in einem vergangenen Vermisstenfall unterkühlt in einem Waldstück aufgefunden. Bevorzugte Aufenthaltsorte sind Waldstücke und einsame Örtlichkeiten, an denen sich das Mädchen zurückziehen kann. Der letzte bekannte Aufenthalt befindet sich im Bereich Aplerbeck an der Marsbruchstraße.

Jana G. wird wie folgt beschrieben:

- schlanke Statur, circa 154 cm groß, - hellbraune brustlange Haare, - blaue Jeans und grüner Parker, - graue Stiefel - Brillenträgerin.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell