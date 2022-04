POL-DO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf dem Hiltropwall - Fahrer leicht verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0455 In der Nacht zu Sonntag (24. April) ist es an der Nordstraße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten gekommen. Die Tätergruppe flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ersten eigenen Angaben hielten sich fünf Personen, die im Laufe des Vortags an einer Wahlkampveranstaltung in Dortmund ...

