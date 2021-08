POL-DO: Polizei sucht Betrüger mit Fotos

Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Er steht unter dem Verdacht, mit einer illegal erlangten EC-Karte in der Nacht zum 3. April 2021 um 3.27 Uhr an einem Geldautomaten am Freistuhl in der Innenstadt Geld vom Konto des rechtmäßigen Besitzers abgehoben zu haben. Dabei erbeutete er Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Da keine weiteren Ermittlungsansätze vorhanden sind, ordnete das Amtsgericht Dortmund die Veröffentlichung der Fotos an. Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den Namen und den Aufenthaltsort des auf den Fotos abgebildeten Mannes? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei in Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.

