Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem bewaffneten Raub: Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0719

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Dortmund nach einem Mann, der als Tatverdächtiger eines schweren bewaffneten Raubes in Betracht kommt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wird ihm vorgeworfen, am 6. Juli gegen 7 Uhr eine Bankfiliale an der Wellinghofer Straße betreten zu haben. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er einen 24-jährigen Dortmunder auf, Bargeld abzuheben und ihm auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der Dortmunder nach. Mit der Beute flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Burgunderstraße.

Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann und/oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell