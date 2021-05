Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach mehrfachem Betrug: Polizei Dortmund fahndet mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0531

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera eines Elektronikfachmarktes fahndet die Polizei Dortmund nach zwei Männern, die als Tatverdächtige eines neunfachen Computerbetrugs in Betracht kommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wird ihnen vorgeworfen, am 1. Dezember 2020 in der Zeit von 11.07 bis 15.32 in Dortmund, Bochum, Essen und Mühlheim neun unberechtigte Einkäufe mit einer widerrechtlich erlangten Kreditkarte in unterschiedlichen Fachmärkten getätigt zu haben. Die Schadenshöhe liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Wer kennt die auf den Lichtbildern abgebildeten Männer und/oder kann Angaben zu ihren derzeitigen Aufenthaltsorten machen? Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

