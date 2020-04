POL-DO: Ehepaar in Wohnung brutal überfallen - Polizei fahndet mit Phantombild

Polizei Dortmund

Die Dortmunder Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem von drei tatverdächtigen Männern, die am 13. März diesen Jahres ein Ehepaar in der Öztaler Straße in Dortmund-Eving brutal überfallen und ausgeraubt haben sollen.

Zeugen, die Hinweise zu dem auf dem Phantombild abgebildeten Mann oder seinen Mittätern machen können, wenden sich bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

Siehe Pressemeldung lfd. Nr. 0309 vom 17.03.2020: https://www.presseportal.de/print/4550148-print.html

