Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Wohnungseinbruch in Hombruch - Polizei sucht Tatverdächtige mit Lichtbildern

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0305

Am frühen Abend des 18. Februar sind bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Harkortstraße eingebrochen. Sie hebelten die Wohnungstür auf und entwendeten u.a. Bargeld und Kleidung.

Mit Beschluss des Dortmunder Amtsgerichts veröffentlicht die Polizei nun die Lichtbilder einer Überwachungskamera, die zur Tatzeit zwei Männer auf dem Grundstück des Hauses gefilmt hat.

Kennen Sie die auf den Fotos abgebildeten Personen und/oder können Sie Hinweise zur Identität der Verdächtigen geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

Polizei Dortmund

Sven Schönberg

