POL-DO: Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem mit Sakko, Krawatte und Baseballkappe

Wegen Betrugs fahndet die Polizei nach einem derzeit unbekannten Mann, der am 11. April 2019 in einer Bank in der Dortmunder Innenstadt einen vierstelligen Eurobetrag vom Konto eines Bankkunden abgehoben hat. Dabei legte er gefälschte Ausweispapiere vor.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die auf den Fotos abgebildete Person? Zur Tatzeit trug der Mann ein Oberhemd mit Krawatte, ein Sakko und eine Baseballkappe.

Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/123 7441.

