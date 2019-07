Polizei Dortmund

POL-DO: Exhibitionist in Regionalbahn zwischen Dortmund und Hamm - Öffentlichkeitsfahndung

Dortmund (ots)

Mit Bildern fahndet die Polizei Dortmund nach einem unbekannten Tatverdächtigen.

Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, am 22. März gegen 16 Uhr in der RE 1 zwischen Dortmund und Hamm exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Dabei wurde er durch eine Zeugin beobachtet und gefilmt.

Wer kennt den Mann? Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen.

