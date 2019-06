Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0638 Am Donnerstag (6. Juni) kam es auf der Wittekindstraße gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrradfahrerin befuhr den nördlichen Radweg der Wittekindstraße in Fahrtrichtung Osten. An der Anschlussstelle B1-Hombruch wollte die 38-jährige Dortmunderin auf dem Radfahrüberweg den Abfahrtsstreifen überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, welches von der B1 auf die Wittekindstraße fahren wollte.

Der Autofahrer stieg aus und kümmerte sich um die Frau. In einem Gespräch einigte man sich, dass nichts "Schlimmes" passiert sei. Der Fahrer verließ einvernehmlich mit der Dortmunderin die Unfallörtlichkeit.

Im Nachgang stellte die 38-Jährige jedoch leichte Verletzungen sowie Schäden an dem Fahrrad fest.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen bzw. den Autofahrer.

Bitte melden Sie sich unter 0231-132 1121!

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

