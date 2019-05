Polizei Dortmund

POL-DO: Undankbarer Patient bestiehlt Krankenhauspersonal - Festnahme!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0597

Am späten Samstagabend (25. Mai) hat ein 30-jähriger Patient die Umhängetasche eines Angestellten in der Unfallklinik entwendet. Er konnte auf der Flucht durch die Polizei festgenommen werden.

Zeugenaussagen zufolge meldete sich der Mann gegen 22 Uhr in der Notaufnahme der Klinik an der Münsterstraße an. Nach seiner Behandlung bog er vom Flur in den Aufenthaltsraum des Personals ab. Hier griff er sich eine Umhängetasche und versteckte sie unter seinem Pullover. Er flüchtete, als ihn die Angestellten auf die Tat ansprachen.

Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und rief zeitgleich die Polizei. Wenig später nahmen ihn die Beamten in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses fest. Die Umhängetasche hatte er zuvor - offenbar erfolglos - versteckt. Polizeibeamte fanden sie neben einer Bank und händigten sie wieder an den Besitzer aus.

Der 30-Jährige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde festgenommen, am nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt und in die Obhut der Justizvollzugsanstalt gegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell