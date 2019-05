POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Lünen

Polizei Dortmund

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Lünen

Nach einem Wohnungseinbruch am Montag (6.5.) zwischen 9.40 und 11.30 Uhr in der Hoffmannstraße in Lünen sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten Unbekannte ein Fenster an einem Wohnhaus nahe der Freiligrathstraße auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand Bargeld und Schmuck. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

Die Dortmunder Polizei möchte weiterhin Einbrüche verhindern und informiert umfassend über Einbruchsschutz. Rufen Sie unsere Experten für eine technische Beratung an: 0231-132-7950.

