POL-DO: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der A 46 bei Arnsberg

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0463

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (25.4.) ist gegen 15.20 Uhr auf der A 46 bei Arnsberg ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 30-jähriger aus Soest mit seinem Skoda auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Brilon. Kurz nach der Anschlussstelle Arnsberg-Altstadt fuhr dieser dann ungebremst in den Auflieger eines vorausfahrenden LKW-Sattelzugs und schleuderte anschließend vom rechten über den linken Fahrstreifen in die Mittelleitplanke.

Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Die A 46 in Fahrtrichtung Brilon war bis 19.05 Uhr komplett gesperrt. Zur Rettung des schwerverletzten Autofahrers musste durch die Feuerwehr zeitweise auch der linke Fahrstreifen der A 46 in Fahrtrichtung Hagen gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

