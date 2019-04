Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Zeugenhinweise zum Vorfall auf der OW IIIa gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0461

Wie bereits mit der Pressemitteilung Nr. 0460 berichtet, ist ein Lkw-Fahrer am Donnerstagabend auf der OW IIIa angegriffen worden.

In unserer ersten Mitteilung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Zeugenhinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Nord unter Tel. 0231/132-2321, nicht an den Kriminaldauerdienst.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Vogt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell