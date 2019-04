Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raub auf Kiosk in Westrich - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Nach einem versuchten Raub am Montag (15.4.) an der Hangeneystraße in Dortmund-Westrich sucht die Polizei Zeugen. Ein Mann hatte gegen 14.40 Uhr versucht, nahe der Einmündung zum Meisenweg, einen Kiosk zu überfallen.

Ersten Erkenntnissen zufolge klopfte der Tatverdächtige zunächst gegen das Schiebefenster des Kiosks, um auf sich aufmerksam zu machen. Er hielt eine augenscheinliche Schusswaffe in der Hand und sprach von einem Überfall. Als die 62-jährige Mitarbeiterin nicht darauf einging und mit dem bald auslösenden Alarm drohte, flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung des Hauses Dellwig.

Laut Zeugenaussage war der Tatverdächtige 175 cm groß, schlank und hatte einen vermutlich südländischen Akzent. Er trug eine schwarze Sturmhaube, eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose mit einem vertikalen roten Streifen an der Seite und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

