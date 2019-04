Polizei Dortmund

POL-DO: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht in der Dortmunder Innenstadt gesucht

Dortmund (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Betenstraße in der Dortmunder Innenstadt am Mittwoch (10. April) sucht die Polizei nach einem unbekannten Zeugen.

Die Polizei war gegen 15.30 Uhr alarmiert worden, weil in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 15 ein parkendes Auto beschädigt worden war. Zeugenangaben zufolge prallte ein anderes Fahrzeug - offenbar bei dem Versuch in der Parkbucht daneben einzuparken - mit der Vorderseite gegen die Front des geparkten Wagens. Der Fahrer und ein Beifahrer stiegen noch aus, fuhren aber kurz danach davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Laut einer Fußgängerin hatte ein unbekannter Zeuge noch das Kennzeichen des flüchtigen Autos abgelesen. Seine Personalien sind jedoch unbekannt. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Außerdem werden weitere Zeugen gesucht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine schwarze hochwertige Limousine gehandelt haben. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, Südländer, trug ein Bärtchen und war "adrett" gekleidet". Sein Beifahrer soll ebenfalls südländisch ausgesehen haben und war ca. 40 Jahre alt. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Mitte unter Tel. 0231/132-1121.

