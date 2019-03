Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Erwitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0365

Gemeinsame Presseerklärung der StA Paderborn/Polizei Dortmund:

Versuchtes Tötungsdelikt in Schmerlecke-Seringhausen Am 30.03.2019 kam es in einer Sammelunterkunft für Paketdienstfahrer in Schmerlecke-Seringhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus Schmerlecke und einem 19-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus Hamm, in deren Verlauf der Schmerlecker mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde.

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund übernahm die Ermittlungen.

Der Tatverdächtige stellte sich noch am Tattag bei der Polizei in Hamm und wurde festgenommen. Er soll am 01.04.2019 dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt die StA Paderborn, Herr Meyer, Tel. 05251-126531

