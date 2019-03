Polizei Dortmund

POL-DO: Während Geschwindigkeitskontrollen: Verdacht auf illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Evinger Straße - zwei Fahrzeuge angehalten

Dortmund (ots)

Eigentlich führten Beamte der Polizei Dortmund am Samstagabend (2. März) an der Evinger Straße normale Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei gerieten jedoch zwei Fahrzeuge in ihr Visier, die offenbar nicht nur zu schnell unterwegs waren.

Gegen 22.45 Uhr wurden die eingesetzten Beamten zunächst akustisch auf die beiden Autos aufmerksam. Denn sie vernahmen bereits aus der Entfernung das wiederholte Aufheulen von Motoren, das auf ein starkes Beschleunigen hinwies. Als die beiden Fahrzeuge in Sichtweite gerieten, beobachteten die Polizisten zudem, wie einer der beiden Wagen im Bereich der Haltestelle "Externberg" - trotz Sperrfläche - zu einem Überholmanöver ausscherte und stark beschleunigte. Ebenso wie das andere Auto, wodurch das Manöver nach kurzer Zeit abgebrochen wurde.

Den Beamten gelang es in der Folge, die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Autos zu messen. Vorwerfbare 68 km/h standen bei erlaubten 50 km/h zu Buche. Anhaltezeichen zwangen die beiden Fahrzeugführer zum Stehenbleiben. Ein 22-Jähriger aus Waltrop tat dies direkt an Ort und Stelle. Ein 19-Jähriger aus Dortmund fuhr zunächst noch weiter, bog in die Kemminghauser Straße ein und parkte sein Fahrzeug dort. Er begab sich daraufhin zu den Beamten.

Weil der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens besteht, stellten die Beamten die Führerscheine der beiden jungen Männer sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Dienstag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

