POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Dortmund-Husen

Nach einem Raubdelikt am Samstag (1.12.) gegen 8 Uhr im Bereich Haustenbecke/Husener Straße sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 45-jähriger Dortmunder auf der Straße Haustenbecke in Richtung Husener Straße unterwegs. In Höhe der dortigen Bushaltestelle kamen zwei Männer auf ihn zu. Einer drückte den Dortmunder gegen einen Zaun, der andere hielt ihn fest. Dann bedrohte einer der beiden Tatverdächtigen den 43-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn in gebrochenem Deutsch auf, seine Jacke auszuziehen. Nachdem die Männer die schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn", in der sich auch das Bargeld des Dortmunders befand, bekommen hatten, flüchteten sie über die Husener Straße in Richtung des Bahnhofes "Dortmund-Kurl".

Der Dortmunder beschrieb die beiden Tatverdächtigen wie folgt:

1. etwa 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, arabischer Phänotyp, schlanke/muskulöse Figur, bekleidet mit einem Parker des Bundeswehr, einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen

2. etwa 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Figur, leichter Bartansatz, bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug und einer schwarzen Mütze

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

