POL-DO: Dortmunder und Lüner Bürgerinnen und Bürger sichern ihr Zuhause! Vortrag der Einbruchsexperten der Polizei Dortmund

Eines der wirksamsten Mittel, über das die Polizei Dortmund im Kampf gegen den Einbrecher verfügt, sind Sie: die Bürgerinnen und Bürger aus Lünen und Dortmund!

Erschweren Sie den Einbrechern ihr kriminelles Handwerk! Sichern Sie Ihr Zuhause!

Schon jetzt bleibt fast jeder zweite Wohnungseinbruch im Versuchsstadium stecken. Einbrecher haben alles, nur keine Zeit! Verantwortlich dafür sind gesicherte Türen und Fenster. Also Zugänge, die sich nicht in wenigen Sekunden mit einem Schraubendreher fast ohne Geräusche öffnen lassen.

Schon kleinere Sperrriegel machen es den Einbrechern schwerer. Sie verhindern möglicherweise, dass der Täter sein Werk vollenden kann. Für Einbrecher ist wichtig: Kein Lärm! Keine Zeit! Kaum Zeugen! Diese Taktik lässt sich durchkreuzen, je aufwändiger ein Zugang gesichert ist.

Das Ziel der Dortmunder Polizei ist daher eindeutig: Den Anteil der in Dortmund und Lünen gesicherten Wohnungen und Häuser deutlich zu erhöhen.

Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention bietet jeden ersten Dienstag im Monat,

jetzt am 4. Dezember 2018, 18 Uhr,

einen offenen Beratungstermin in der Beratungsstelle im Erdgeschoss des Polizeipräsidiums an der Markgrafenstraße 102 in 44139 Dortmund an.

Bei diesen Terminen geben die Experten Tipps zum technischen Einbruchsschutz und zu vorbeugenden Verhaltensweisen. Jeder Interessierte ist herzlich willkommen und es muss der Hinweis erlaubt sein: Die Beratung ist kostenlos!

Weitere Nachfragen zum Thema Einbruchsschutz werden von der Polizei auch unter der Telefonnummer 0231-132-7950 entgegengenommen.

