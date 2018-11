POL-DO: Polizei fahndet nach freilaufenden Pferden - Verkehrsunfall verursacht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1544

Vier freilaufende Pferde haben die Polizei in Dortmund und auch in Castrop-Rauxel am Samstag (17. November) auf Trab gehalten. Im Zuge der Fahndung nach den Tieren wurde den Beamten auch ein Verkehrsunfall mit Beteiligung einiger Tiere gemeldet.

Es war gegen 5.35 Uhr, als die Polizei die ersten Anrufe erreichten, die Hinweise auf vier frei herumlaufende Pferde im Bereich Dortmund-Kirchlinde - nahe der Anschlussstelle Dortmund-Hafen der A 45 - ergaben. Gleichgelagerte Meldungen für den Bereich Castrop-Rauxel-Merklinde erreichten auch die Polizei in Recklinghausen.

Sofort begaben sich mehrere Einsatzfahrzeuge in die Fahndung. Nur kurze Zeit später, gegen 5.55 Uhr, meldete sich eine 55-jährige Dortmunderin bei der Polizei Dortmund. Auf der OW IIIa im Bereich der Anschlussstelle Dortmund-Kirchlinde kollidierte ihr Wagen mit mindestens einem der Tiere und wurde dabei stark beschädigt. Die Fahrerin blieb dabei glücklicher Weise unverletzt.

Neben den Fahndungsmaßnahmen leitete die Polizei Dortmund Verkehrs- und Sperrmaßnahmen im Bereich der OW IIIa und A 45 ein. Zudem wurde ein Polizeihubschrauber in die Fahndung nach den Tieren mit einbezogen. Ein Ende hatten diese schließlich gegen 8.25 Uhr. Auf einer Wiese im Ortsteil Westrich, im Bereich Dellwiger Straße/Krummacker, trafen die Polizeibeamten schließlich auf die vier Tiere, die dort offenbar nun eine Pause eingelegt hatten.

Ermittlungen ergaben, dass sie von einem Grundstück in Castrop-Rauxel geflüchtet waren. Die Polizeibeamten konnten die Pferde in Westrich an ihren Besitzer übergeben. Zwei von ihnen waren während ihres Ausflugs verletzt worden.

Im Zuge der Ermittlungen wurde der Polizei zudem bekannt, dass eines oder mehrere der Tiere an der Merklinder Straße in Castrop-Rauxel einen parkenden Pkw beschädigt hatten.

