POL-DO: Erneutes Rennen auf dem Ostwall - Führerscheine und Autos sichergestellt

In der Nacht auf den heutigen Montag haben sich zwei junge Autofahrer ein Rennen auf dem Dortmunder Innenstadtwallring geliefert. Ein paar Minuten später waren sie ihre Führerscheine und PS-Boliden los.

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer auf der linken Spur des Südwalls, ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer auf der mittleren Spur und dahinter ein ziviler Streifenwagen der Polizei. Als die Ampel auf Grün sprang, rasten die beiden jungen Männer mit quietschenden Reifen in Richtung Ostwall los. Die Tachonadel des Streifenwagens zeigte zwischenzeitlich über 90 Stundenkilometer an. Dass auf der Straße reger Verkehr herrschte, störte beide Fahrer offenbar wenig. Schließlich überholte der 24-Jährige die Autos auf der rechten Spur, zog seinen Mercedes allerdings direkt wieder auf den linken Fahrstreifen. Hier setzte er sich vor der roten Ampel am Brüderweg vor den BMW seines Kontrahenten.

Als die Ampel wieder auf Grün sprang, folgte das gleiche Spiel. Schließlich schritten die Beamten ein und setzten sich an der nächsten roten Ampel in Höhe der Kuckelke quer vor beide Fahrzeuge. Anders hätten die beiden Raser die Kontrolle auch nicht wahrgenommen - wer schaut schon in den Rückspiegel?

Die Beamten hörten sich die mittlerweile üblichen Ausreden an und handelten anschließenden konsequent. Sie stellten in der Summe 400 PS sicher, zudem die Führerscheine der beiden jungen Männer.

