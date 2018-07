POL-DO: 17 Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0981 Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Autos in der Dortmunder Innenstadt beschädigt.

An insgesamt 17 Autos in der Von-der-Golz-Straße beschädigten die Täter ein oder mehr Reifen. Augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand stachen sie in die Reifen und flüchteten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen! Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23 Uhr und 9.30 Uhr im Bereich des Tatorts verdächtige Personen gesehen?

Bitte melden Sie sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441!

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell