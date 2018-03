Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0348

Der Brand eines Lkw-Zuges bei Hagen auf der A1 in Richtung Köln sorgte heute Morgen, 2. März 2018, im Berufsverkehr für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der mit Lebensmitteln beladene LKW mit Anhänger geriet um 5.10 Uhr durch einen technischen Defekt im Bereich der Hinterachse des Zugfahrzeugs in Brand. Das Fahrzeuggespann nebst Ladung brannte komplett aus.

Die Richtungsfahrbahn Köln wurde für etwa fünf Stunden komplett gesperrt. Bis etwa 13 Uhr steht aufgrund von Bergung und Fahrbahnreinigung lediglich der linke von drei Fahrstreifen in Richtung Köln zur Verfügung. Die Richtungsfahrbahn Bremen wurde für etwa 30 Minuten ebenfalls gesperrt. Aufgrund der Außentemperaturen von deutlich unter 0° C gefror teilweise das Löschwasser der Feuerwehr auf der Fahrbahnoberfläche. Streudienste mussten daher die betroffenen Fahrbahnteile abstreuen. Die Feuerwehr musste vor Ort immer wieder Glutnester löschen.

In Fahrtrichtung Köln staute sich der Verkehr zeitweilig bis auf 15 Kilometer zurück. In Fahrtrichtung Bremen entstanden ebenfalls kurzfristige Verkehrsstörungen. Mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Richtung Köln ist nach wie vor zu rechnen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 110.000 Euro.

