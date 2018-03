POL-DO: Erneuter Schwerpunkteinsatz im Norden

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0344

Die Dortmunder Polizei hat gestern (28. Februar) erneut Teile des Nordens etwas genauer unter die Lupe genommen: Im Zeitraum von 10-18 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes Nord im Bereich des Nordmarktes mitsamt der Nebenstraßen, im Münsterstraßenviertel, im Keuningpark und am Borsigplatz mitsamt der Nebenstraßen Personen und Gaststätten.

Insgesamt vollstreckten sie zwei Haftbefehle, fertigten vier Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und stellten 19 Bubbles mit vermutlich einem Kokaingemisch sicher.

Im Bereich der Soester Straße rannte ein Mann bei Erblicken der Polizeibeamten plötzlich weg. Zwar holten die verfolgenden Polizisten den Unbekannten auf seiner Flucht nicht mehr ein, dafür fanden sie eine Folienpackung mit den 19 Verkaufseinheiten Betäubungsmittel auf dem Fluchtweg und stellten sie sicher.

In mehreren anderen sogenannten "Bunkern" die die Polizeibeamten auf Drogen durchsuchten, wurden sie ebenfalls fündig: in zwei Fällen wurde Marihuana in den Bunkern gelagert. In einem dritten Fall stellten die Beamten das Betäubungsmittel bei der Durchsuchung eines kontrollierten Verdächtigen fest.

Die Drogen wurden allesamt sichergestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich der rechtmäßige Besitzer der aufgefundenen Drogen - vermutlich der flüchtende Mann an der Soester Straße - zu erkennen geben möchte, kann er dies gerne bei jeder beliebigen Polizeidienststelle tun. Zeugen oder Hinweisgeber dürfen sich natürlich auch gerne an uns wenden!

Falls nicht, so viel sei versprochen: Wir kommen wieder!...und wieder und wieder und wieder...und wer weiß: vielleicht sind wir nächstes Mal schneller!

