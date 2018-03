POL-DO: Motorrad-Messe in den Westfalenhallen - Polizei Dortmund ist dabei!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0339

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Polizei Dortmund an der Messe "Motorräder 2018" in den Westfalenhallen. Von heute (1.) bis Sonntag (4. März) können interessierte Zweiradfahrer sich am Stand der "Krad-Polizisten" zu mannigfaltigen Themengebieten der Verkehrssicherheit für Zweiradfahrer informieren. Dazu gehören unter anderem das Verhalten im Stau/am Stauende, Gaffer, Rettungsgasse, Sicher in den Urlaub und für Familien ganz wichtig: die Mitnahme von Kindern auf dem Motorrad.

Zentraler Punkt des Messestandes sind die Videovorführungen unseres sogenannten "ProVida"-Krads. Dabei handelt es sich um ein ziviles Polizeimotorrad, welches auf Autobahnen Videos von Verkehrssündern anfertigt. Ausgewählte "Highlights" werden am Stand der Polizei gezeigt und kommentiert. Diese Aufnahmen aus dem "echten" Leben auf der Autobahn kennt man eventuell aus diversen Fernsehreportagen. Sie zeigen auf spektakuläre Weise die Gefahren auf der Autobahn.

Ebenfalls vor Ort, am Stand unseres Partners der Verkehrswacht, kann man ein "Mängelmotorrad" der DEKRA in Augenschein nehmen. So sollte ein Motorrad nicht aussehen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Sprechen Sie uns an!

