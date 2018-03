POL-DO: Straßenraub auf Strickerstraße in Dortmund - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - 28.02.2018, 15.30 Uhr Dortmund, Strickerstraße

Zwei unbekannte Täter überfielen gestern, 28. Februar 2018, gegen 15.30 Uhr, eine 70-Jährige auf der Strickerstraße in Dortmund-Aplerbeck, in Höhe des Kaufland Parkhauses.

Die Seniorin befand sich, nach eigenen Angaben, etwa in Höhe des Parkautomaten am Eingang des Parkhauses, als die beiden mutmaßlichen Täter auf sie zuliefen und sie anrempelten. Sie konnte sich gerade noch an ihrem Einkaufswagen festhalten. Hierbei entrissen die beiden Täter der 70-Jährigen die Geldbörse aus der Hand und flüchteten in Richtung Wittbräucker Straße.

Die Dortmunderin beschreibt die beiden Täter als circa 15 - 16 Jahre alt, dunkel gekleidet und von normaler Statur.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Aufenthaltsort oder die Identität der Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 132 7441 zu melden.

Polizei Dortmund

Kim Freigang

Telefon: 0231-132-1023

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

