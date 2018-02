POL-DO: Wasserrohrbruch führte zu Cannabisplantage - Kriminalpolizei ermittelt

1 weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0334

Ein Zeuge entdeckte am Abend des vergangenen Montags (26. Februar) einen Wasserschaden im Keller seines Hauses in Dortmund-Husen, an der Husener Straße. Am nächsten Morgen (27.Februar; 08.30 Uhr) ging der Zeuge, gemeinsam mit seiner Vermieterin, der Ursache auf den Grund.

Der Zeuge und die Vermieterin des Objekts konnten die Ursache, in Gestalt eines aufgedrehten Wasserhahns, in einem an den Keller angrenzenden Lagerraum feststellen. Gleichzeitig stieg den Zeugen aber auch ein recht auffälliger Geruch in die Nase. Neben dem Wasser sprang den beiden Zeugen zudem noch eine rund 36 qm große Cannabisplantage ins Auge.

Man verständigte umgehend die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem Mieter des Lagerraums. Diesen hatte er nach ersten Angaben zum Teil auch einem Bekannten zur Verfügung gestellt. Bei diesem könnte es sich um den mutmaßlichen "Cannabisbauer" handeln.

Pflanzen und Plantagentechnik wurden durch die Einsatzkräfte sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

