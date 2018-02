POL-DO: Wohnungseinbruch am Brabänderweg - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0332

Gegen 19.15 Uhr am Montagabend (26.2.) bemerkten Dortmunder ein merkwürdiges Geräusch an ihrer Terrassentür im Brabänderweg in Dortmund.

Beim genauen Nachschauen, erblickten sie zwei Unbekannte, die draußen vor der Terrassentür standen und versuchten sie zu öffnen. Als die mutmaßlichen Einbrecher ihre Zuschauer entdeckten, flüchteten sie vom Grundstück des Mehrfamilienhauses und ließen von der Wohnung einer 42-jährigen Dortmunderin ab.

Bei den zwei Verdächtigen handelt es sich um einen circa 180 und einen rund 190 cm großen Mann - beide mit sportlicher Figur und schwarz gekleidet. Der größere Unbekannte trug zur Tatzeit eine Kapuze oder eine Maskierung im Gesicht. Den kleineren der beiden Tatverdächtigen konnten die Geschädigten vorerst nicht genauer beschreiben.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

